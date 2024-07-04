СМИ: Эрдоган отметил поездку в Шушу, чтобы поддержать футболиста Мериха Демирала

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Президент Турции Тайип Эрдоган отменил свое участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане и намерен лично присутствовать на четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Нидерландов в Берлине 6 июля.

Об этом сообщает телеканал A Haber.

Это решение, как поясняет телеканал, принято в том числе в связи со скандалом вокруг игрока сборной республики Мериха Демирала, против которого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование. Причиной стал продемонстрированный футболистом жест турецких националистов «Серые волки».

3 июля сборная Турции со счетом 2:1 обыграла команду Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Демирал стал автором дубля. После второго забитого мяча игрок продемонстрировал жест, который стал причиной расследования УЕФА.

Как отмечает телеканал, Эрдоган прибудет в ФРГ, чтобы «поднять боевой дух турецких граждан после этого инцидента [с решением УЕФА] и дать им почувствовать, что он вместе с ними».

Официальных заявлений относительно данных планов президента пока не поступило.