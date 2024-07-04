The Jerusalem Post: За нападением на офис SOCAR в Турции стоят иранские прокси

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Антиизраильское движение за бойкот, изъятие инвестиций и санкции набирает обороты в том числе и в Турции, пишет издание The Jerusalem Post.

«В Турции это движение нацелилось на предполагаемые поставки азербайджанской нефти в Израиль через турецкий порт Джейхан. Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже ввел торговое эмбарго в отношении Израиля, движение утверждает, что он позволяет Азербайджану использовать турецкие порты для транспортировки нефти в Израиль.

Недавно Иран завербовал доверенных лиц, входящих в организацию «Тысяча молодых людей за Палестину», для нападения на офис Государственной нефтяной компании Азербайджана в Стамбуле. Проиранские лица облили здание офиса SOCAR красной краской, около десятка человек попытались проникнуть внутрь. Примерно в то же время студенты престижного стамбульского университета Галатасарай выразили протест против выступления в университете высокопоставленного руководителя SOCAR, обвинив компанию в том, что ее руки якобы «испачканы кровью». В ответ SOCAR опубликовала следующее заявление, заверив, что Азербайджан не продает нефть Израилю в настоящее время», – пишет издание.

Как отмечает The Jerusalem Post, протесты организации «Тысяча молодых людей за Палестину» против азербайджанской нефти продолжаются. Тот факт, что турецкие власти арестовали некоторых протестующих, заставил некоторых в стране усомниться в пропалестинских настроениях Эрдогана, чего и добиваются иранские прокси. Они хотят, чтобы сторонники Эрдогана возмутились тем, что их президент якобы сделал исключение для азербайджанской нефти и что турецкий лидер до сих пор поддерживает дружбу с Баку в ущерб Тегерану.

Как пишет издание, большинству турок нет дела до этого пропалестинского движения, так как Турция столкнулась с серьезным экономическим кризисом, большинство турок страдают из-за тяжелого положения лиры и поэтому выступают против всего, что может нанести экономический ущерб Турции.

«Поэтому иранские прокси вряд ли смогут повлиять на настроения большинства турок. Однако эта ситуация, вероятно, активизирует более радикальные элементы среди сторонников Эрдогана, потенциально побуждая их дистанцироваться от турецкого лидера», – говорится в статье.

Отмечается, что протестующие также стремятся нанести ущерб прочным стратегическим отношениям между Турцией и Азербайджаном, поскольку они понимают, что если эти две тюркские страны выступят единым фронтом против Тегерана, это станет серьезным ударом по гегемонии Ирана в ближневосточном регионе. Турция имеет большое влияние в Сирии, а также среди турок Северного Ирака. Это дает им возможность бросить вызов иранскому доминированию в обеих странах.

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