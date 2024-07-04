Фонд Гейдара Алиева и Святой Престол обсудили новые совместные проекты

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В рамках визита в Азербайджан делегация археологов и экспертов во главе с президентом Папской комиссии по священной археологии Ватикана монсеньором Паскалем Якабоне встретилась с помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовым.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Святым Престолом. Подчеркнута важность взаимных визитов, включая визиты Папы Иоанна Павла II и Папы Франциска в Азербайджан, а также визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Ватикан.

Отмечено успешное сотрудничество посольства Азербайджана в Ватикане, реализация совместных проектов и вклад в охрану культурного наследия. Паскаль Якабоне поблагодарил Мехрибан Алиеву за её работу и высоко оценил усилия Азербайджана в области свободы вероисповедания и восстановления религиозных памятников.

А. Алекперов подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева открыт для новых проектов со Святым Престолом. Также была рассмотрена важность обмена опытом по реставрации памятников.

Монсеньор Якабоне пригласил Фонд Гейдара Алиева на мероприятие, посвященное Святому юбилейному году, которое состоится в 2025 году в Ватикане.