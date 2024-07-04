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ФСБ России задержала полковника-участника зверств в Буче

ФСБ России задержала полковника-участника зверств в Буче

Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова. Как пишет «Коммерсант», гвардии полковника, находящегося под санкциями США и других стран, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Что именно и на какую сумму вменяется Городилову, пока неизвестно.

В 2023 году Городилова включили в санкционные списки США. Его фамилия фигурировала в целом ряде публикаций зарубежных СМИ о военных преступлениях, совершенных в Украине.

В 2022 году New York Times опубликовала расследование убийств мирных жителей в пригороде Киева Буче, которая в марте находилась под российской оккупацией.

Журналисты восемь месяцев изучали записи с камер наблюдения, кадры, снятые местными жителями и разведывательными дронами, общались с очевидцами. В результате следователи смогли идентифицировать 22 российских военнослужащих из 234-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ под командованием, на тот момент, подполковника Артема Городилова, причастных к убийствам.

Газета называла убийства и наказания целенаправленной кампанией россиян для «очистки» пути в Киев и утверждала, что преступления происходили по приказу или с ведома начальства.

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