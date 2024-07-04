СМИ: Эрдоган отметил поездку в Шушу, чтобы поддержать футболиста Мериха Демирала |
The Jerusalem Post: За нападением на офис SOCAR в Турции стоят иранские прокси |
Премьер Грузии ожидает перезагрузки отношений с США в течение года |
Путин заявил, что его план может остановить войну с Украиной |
Ильхам Алиев в письме Байдену высоко оценил решимость США для установления мира в регионе |
Пашинян заявил, что хочет поднять уровень отношений с США до «стратегического партнерства» |
МИД Азербайджана осудил заявление Европейского комитета по предупреждению пыток |
Bloomberg: Франция сохранит военную поддержку Армении независимо от исхода парламентских выборов |
Карлсон анонсировал интервью с Зеленским |
Главное Мир

Пашинян заявил, что хочет поднять уровень отношений с США до «стратегического партнерства»

Пашинян заявил, что хочет поднять уровень отношений с США до "стратегического партнерства"

Армения готова поднять уровень своих отношений с США до стратегического партнерства во многих сферах. Об этом говорится в послании премьер-министра Никола Пашиняна американскому лидеру Джо Байдену по случаю Дня независимости США.

«Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», – отметил глава армянского кабмина.

Теги:
Из этой рубрики
Саудовская Аравия и Турция договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Мир

Саудовская Аравия и Турция договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

2024/07/04, 13:18
Зеленский не даст интервью Карлсону
Мир

Зеленский не даст интервью Карлсону

2024/07/04, 12:30
Премьер Грузии ожидает перезагрузки отношений с США в течение года
Мир

Премьер Грузии ожидает перезагрузки отношений с США в течение года

2024/07/04, 12:26
Байден: Я не ухожу
Мир

Байден: Я не ухожу

2024/07/04, 12:18
Путин заявил, что его план может остановить войну с Украиной
Мир

Путин заявил, что его план может остановить войну с Украиной

2024/07/04, 12:02
Политическое обострение во Франции
Мир

Политическое обострение во Франции

2024/07/04, 11:48
ФСБ России задержала полковника-участника зверств в Буче
Мир

ФСБ России задержала полковника-участника зверств в Буче

2024/07/04, 11:22
Более 60 экспертов предостерегают НАТО от обещаний членства Украине
Мир

Более 60 экспертов предостерегают НАТО от обещаний членства Украине

2024/07/04, 11:14
Пашинян заявил, что хочет поднять уровень отношений с США до "стратегического партнерства"
Мир

Пашинян заявил, что хочет поднять уровень отношений с США до «стратегического партнерства»

2024/07/04, 10:59