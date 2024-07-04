МИД Азербайджана осудил заявление Европейского комитета по предупреждению пыток

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Официальный Баку осудил публичное заявление Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) против Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Отмечается, что ЕКПП вопреки требованию Европейская конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, принял беспрецедентное решение опубликовать в полном объеме отчет по итогам специального визита в 2022 году без соответствующего согласия Азербайджана. Такой подход несправедлив и необоснован, а также вызывает вопросы с юридической точки зрения.

«С 2002 года Комитет несколько раз совершал периодические и специальные визиты в нашу страну и публиковал отчеты о выполнении Конвенции Азербайджаном. Азербайджан представил позицию правительства по каждому пункту, упомянутому в отчетах. Кроме того, как указано в публичном заявлении, были предприняты соответствующие шаги по устранению соответствующих недостатков и всегда учитывались рекомендации Комитета», – отметил Гаджизаде.

По его словам, за период сотрудничества Комитету была оказана необходимая поддержка во время его посещений до настоящего времени. Помимо поддержки местных расследований, были предприняты шаги для обеспечения максимально возможного уровня приема членов делегации и приложены все усилия для укрепления основ сотрудничества».

«Особое сожаление вызывает то, что данное решение было принято на фоне решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации в январе 2024 года», – отмечает официальный представитель МИД Азербайджана.

«Мы отвергаем критику в указанном публичном заявлении. Азербайджан добивается значительных успехов в сфере защиты лиц, лишенных свободы, а также адаптации соответствующей практики к общепринятым стандартам», – отметил Гаджизаде.