Беларусь стала полноправным членом ШОС (видео)

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Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Церемония подписания документов состоялась во Дворце Независимости в Астане, где проходит заседание Совета глав государств – членов ШОС.

Таким образом, Беларусь стала полноправным, десятым по счету членом «семьи ШОС». Аналогичным статусом в организации обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу и с 2015 года – в статусе наблюдателя.