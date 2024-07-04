Bloomberg: Франция сохранит военную поддержку Армении независимо от исхода парламентских выборов

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Франция сохранит военную поддержку Армении независимо от исхода внеочередных парламентских выборов.

Об этом пишет Bloomberg.

«Азербайджан обостряет конфликт с Францией, который разворачивается на французских территориях в Тихом океане, Карибском бассейне и Латинской Америке, из-за оружия, которое европейская страна поставила в Армению», – отмечает Bloomberg.

Как отмечает издание, Бакинская инициативная группа, организация, связанная с правительством Азербайджана, выступает за прекращение правления Парижа во многих заморских регионах, поддерживая активистов, выступающих за независимость, в таких местах, как Французская Полинезия и Новая Каледония.

«Сегодня весь мир видит, что задумало французское государство на этих колонизированных территориях», – заявил в интервью глава группы Аббас Аббасов.

«Конфронтация, похоже, будет обостряться, поскольку Франция, где проживает третья по величине армянская диаспора в мире, подписала новое соглашение о поставках оружия с Ереваном. Ожидается, что Париж сохранит военную поддержку Армении независимо от результата внеочередных выборов в законодательные органы, назначенных президентом Эммануэлем Макроном.

Конечно, Азербайджан сам потратил миллиарды долларов на вооружения, которые также поставлялись иностранными державами, такими как Турция, Израиль и Россия. Это помогло ей с 2020 года вести две войны против сепаратистов, поддерживаемых Арменией.

В сентябре прошлого года Азербайджан в результате молниеносного наступления получил полный контроль над Карабахом, в результате чего 100 000 армянских жителей бежали оттуда. Это последовало за войной 2020 года, в которой Азербайджан вернул часть территории и восстановил контроль над семью прилегающими районами, которые были оккупированы армянскими войсками более четверти века.

Обе страны пытаются достичь мирного соглашения, чтобы положить конец многолетнему конфликту, и работают над определением общей границы», – отмечает Bloomberg.

«Азербайджан возмущен получением Арменией вооружений из Франции и резко отреагировал на это», – сказал Заур Шириев, научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги.

Как пишет издание, разногласия обостряются наряду с проблемами реализации соглашения с Европейским Союзом, заключенного в июле 2022 года, об удвоении импорта газа из Азербайджана из-за нежелания стран блока финансировать расширение пропускной способности трубопроводов и подтверждать долгосрочные контракты.

«К сожалению, фактом является то, что Франция является главным инициатором антиазербайджанских усилий», – заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция соглашение 2022 года.

В ЕС существует широкая оппозиция соглашению на фоне отказа от ископаемого топлива и проблем с правами человека, сказал Фук Винь Нгуен из парижского Института Жака Делора. В апреле Европейский парламент принял резолюцию, призывающую блок рассмотреть возможность приостановки энергетического партнерства.

«Спор между Баку и Парижем достиг пика на архипелаге Новая Каледония, где Макрон отменил спорные реформы голосования в прошлом месяце после беспорядков в поддержку независимости», – заключает Bloomberg.