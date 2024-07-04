Задержана женщина, бросившая в Баку четверых детей

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Информация в социальных сетях и новостных порталах о том, что женщина бросила своих четверых детей на улице в Баку, была немедленно взята на контроль и расследована соответствующими госорганами.

Информацию об этом распространил руководитель пресс-службы Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу. Он сообщил, что личность женщины установлена.

«Сперва дети были госпитализированы для обследования и лечения. Женщину задержали сотрудники полиции. Причины, по которым она отказалась от своих детей, выясняются», – сказал он.