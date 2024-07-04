На оборонном предприятии в США произошел взрыв (видео)

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По меньшей мере два человека пострадали, один числится пропавшим без вести в результате взрыва на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Кэмден (штат Арканзас), сообщает агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, на заводе производились, в частности, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. «В настоящее время мы работаем с экстренными службами и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере два человека пострадали и один пропал без вести, – приводит агентство заявление представителя предприятия. – Мы сотрудничаем с властями в проведении расследования».

Информации о причинах произошедшего пока не приводится.

