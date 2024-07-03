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В США обнаружили сходство между Байденом и магистром Йодой

В США обнаружили сходство между Байденом и магистром Йодой

Доноры Демократической партии США начали сравнивать американского лидера Джо Байдена с персонажем вселенной «Звездных войн» магистром Йодой в попытке сохранить его поддержку и голоса избирателей на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Нынешний лидер США Байден похож на Йоду тем, что он «старый и хрупкий, но мудрый и влиятельный», считают сторонники президента. В то же время, его оппонента экс-президента США Дональда Трампа сравнивают с Джаббой Хаттом — «прожорливым и могущественным гангстером», отмечает издание.

«Сравнения являются частью отчаянных усилий по спасению кандидатуры Байдена на фоне растущих опасений относительно способности 81-летнего президента победить Трампа», — говорится в материале.

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