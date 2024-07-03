Баку: Отношения с Турцией и Пакистаном основаны на братстве, уважении и доверии

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Двусторонние отношения Азербайджана с Турцией и Пакистаном основаны на братстве, исторических и культурных связях, взаимном уважении и доверии наших народов. Наши межгосударственные отношения, основанные на таких прочных основах, характеризуются устойчивым и всесторонним развитием, тесным сотрудничеством в различных сферах, совместной деятельностью и поддержкой на международном уровне по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ в связи с двусторонними и многосторонними встречами президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Астане.

Он отметил, что на уровне председателей парламентов, министров иностранных дел, министерств обороны трех стран до сих пор был проведен ряд трехсторонних встреч, мероприятий и тренингов, достигнуты соглашения по важным вопросам и расширен уровень сотрудничества. Особо следует подчеркнуть, что эти платформы трехстороннего сотрудничества образцового характера, руководствуясь нормами и принципами международного права, только способствуют миру, безопасности, стабильности и прогрессу.

«Эта встреча на уровне лидеров в Астане будет способствовать повышению отношений между тремя странами на новый уровень, укреплению и регулярной организации трехсторонней платформы сотрудничества под руководством лидеров, расширению стратегического партнерства Азербайджана-Пакистана-Турции в новых направлениях»,- сказал А.Гаджизаде.