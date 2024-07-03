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В Карсе прошел форум «Возвращение в Западный Азербайджан» (фото)

В Карсе прошел форум "Возвращение в Западный Азербайджан" (фото)

В Карсе 3 июля состоялся форум на тему «Возвращение в Западный Азербайджан».

Организаторами мероприятия выступили Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF), Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, муниципалитет города Карс.

Председатель муниципалитета Карса Отукен Сенгер в своем выступлении напомнил о преступлениях, совершенных армянскими бандформированиями в Восточной Анатолии в период с 1918 по 1920 годы. Он отметил, что кровавым нападениям армян в тот период подверглись и жители Карса.

«Армяне совершали массовые убийства жителей Карса и прилегающих поселений. Схожие кровавые события имели место и на территориях Западного Азербайджана, именуемых ныне Арменией. В течение двух лет свои земли вынужденно покинули до 300 тысяч азербайджанцев, часть которых нашла пристанище в Карсе», – констатировал Сенгер.

Глава муниципалитета Карса призвал Армению возместить ущерб за ущемление прав исторического населения Западного Азербайджана.

«Люди справедливо хотят вернуться на свои исторические земли. Эти требования озвучиваются не только в Азербайджане, но и в Турции и других странах. Армении нужно предпринять шаги по устранению этой несправедливости. Призываю мировое сообщество не оставаться безучастным к теме возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан», – сказал Сенгер.

Выступивший далее представитель TADEF Парвиз Мамедзаде отметил, что оторвать народ Азербайджана от его корней невозможно. «Мы верны своей земле, своей культуре, традициям, песням. Нити, связывающие нас с прошлым, прочны», – подчеркнул он.

Генконсул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев рассказал собравшимся об исторической победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и процессе возвращения в Карабах и Восточный Зангезур, отметил значимость восстановления исторической справедливости на Южном Кавказе.

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