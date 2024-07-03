Из Китая в Азербайджан раз в неделю будут курсировать грузовые поезда

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«Китайские железные дороги» ввели в эксплуатацию новый маршрут поезда от города Сиань, являющегося основным узлом в грузоперевозках по железной дороге из Китая в Европу, до Баку.

Согласно информации «Китайских железных дорог», поезда будут курсировать раз в неделю. Выехав из Сианя, поезда через пограничный пункт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Казахстан и Каспийское море в течение 12 дней прибывают в Баку. Первый поезд по этому маршруту отправился 1 июля.

Как отмечается, новый маршрут открыт с тем, чтобы внести вклад в торгово-экономическое сотрудничество вдоль китайско-европейской сети товарных поездов и в развитие инициативы «Один пояс, один путь».