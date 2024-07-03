ВВС Израиля уничтожили высокопоставленного командира «Хезболлы» (видео)

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Обстановка на границе между Израилем и Ливаном продолжает накаляться. В среду израильские ВВС нанесли удар по населённому пункту аль-Хуш недалеко от Тира, уничтожив легковой автомобиль. В результате атаки беспилотников погиб высокопоставленный командир ливанской «Хезболлы», известный под псевдонимом Абу Али Насер, сообщают официальные ресурсы группировки.

При жизни Насер возглавлял штурмовое подразделение «Азиз» в составе «Хезболлы». Ранее израильские военные последовательно ликвидировали командиров «спецназа» Хезболлы – отряда «Радуан» и группы «Наср», ответственных за район границы между Израилем и Ливаном.

Ливанские источники сообщают, что израильский танк также обстрелял дом в городе Кафр-Кила, на юге страны. Позднее удар по населённым пунктам Кафр-Кила и Ярон нанесла израильская артиллерия.

Израильская артиллерия также обстреляла населённые пункты Кафр-Кила и Ярон на юге Ливана, в ответ — обстрел поселения Кирьят-Шмона десятками реактивных ракет.