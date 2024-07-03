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Археологи обнаружили в Пашатепе следы древнего поселения (фото)

Археологи обнаружили в Пашатепе следы древнего поселения (фото)

В древнем селе Джалилабадского района – Пашатепе, где в течение 3 лет проводились раскопки, впервые обнаружены следы древнего поселения, сообщает «Азертадж». В ходе раскопок в жилых помещениях, построенных из сырцового кирпича, также были обнаружены особые места для проведения религиозных обрядов.

Первые раскопки в древнем поселении Пашатепе, расположенном в селе Джафарханлы Джалилабадского района, начались в 2022 году. Во время археологических раскопок, в этом году были обнаружены интересные материально-культурные образцы, что еще больше повысило историческое значение этого места. В этом году впервые на территории были обнаружены следы поселения эпохи неолита. Одной из главных особенностей этого поселения является строительство домов из сырцового кирпича.

Ведущий научный сотрудник Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, доктор философии по истории Вафа Махмудова сказала, что обнаруженные на территории остатки многочисленных жилых домов свидетельствуют о том, что здесь существовал целый квартал.

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