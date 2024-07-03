Анкара осуждает дисциплинарное расследование УЕФА в отношении Демирала

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МИД Турции назвал недопустимым дисциплинарное расследование УЕФА в отношении защитника сборной Мериха Демирала из-за его жеста после гола в матче с Австрией на Евро-2024, а посол Германии в Анкаре был вызван в МИД по этому поводу, сообщает CNN Turk.

«Недопустимо, что УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении футболист сборной Мериха Демирала. <…> Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования спортивного мероприятия таким образом, который не направлен ни против кого», — говорится в сообщении МИД Турции.