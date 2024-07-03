Переговоры Алиева, Эрдогана и Шахбаза Шарифа в Астане: детали (фото, видео)

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3 июля в Астане состоялась трехсторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

В ходе беседы было подчеркнуто, что саммит президента Азербайджана, президента Турции и премьер-министра Пакистана в трехстороннем формате проводится впервые, отмечено его историческое значение и выражена уверенность в том, что отныне эти встречи будут носить регулярный характер.

Было особо подчеркнуто, что Азербайджан, Турция и Пакистан связаны друг с другом историко-религиозными корнями и братскими отношениями. Отмечалось, что наши страны всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций, говорилось о важности продолжения этого и в будущем.

Было доведено до внимания, что между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией уже существуют трехсторонние форматы на уровне председателей парламентов, министров иностранных дел, и на этой основе ранее был проведен ряд встреч.

Еще раз было подчеркнуто полное обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Выражена обеспокоенность проведением внерегиональными государствами политики милитаризации на Южном Кавказе.

Была особо отмечена политическая и моральная поддержка, оказанная братскими Турцией и Пакистаном Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны, подчеркнуто, что азербайджанский народ и государство высоко ценят это.

Состоялся обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономических связей в трехстороннем формате в соответствии с духом политических связей между нашими странами, сотрудничества в области инноваций, энергетики, сельского хозяйства, в гуманитарной и других сферах. Как позитивный факт была отмечена возрастающая в настоящее время динамика торгово-экономических связей, в то же время подчеркнута важность приведения их в полное соответствие с потенциалом наших стран.

Отмечено, что Пакистан также принимает участие в Среднем коридоре, что внесет вклад в продвижение торгово-экономических связей между нашими странами.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности, говорилось о значении состоявшихся в 2021 году учений под лозунгом «Три брата» с участием спецназовцев трех стран, предложено в впредь регулярно проводить совместные учения Вооруженных сил трех стран. Предложение с удовлетворением было принято. В сфере оборонной промышленности был подчеркнут вопрос организации тремя странами совместного производства.

Глава нашего государства еще раз пригласил Президента Турции и премьер-министра Пакистана принять участие в СОР29.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф с удовлетворением приняли приглашение.