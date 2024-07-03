Переговоры Алиева с Путиным в Астане: что известно (видео)

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3 июля в Астане состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Азертадж».

Выступая на встрече, президент России Владимир Путин сказал:

– Уважаемый Ильхам Гейдарович, очень рад Вас видеть снова.

Объем нашего взаимодействия большой, и если бы мы встречались каждый месяц, мне кажется, было бы о чем поговорить.

Обращаю внимание на то, что по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно. Четыре с лишним миллиарда товарооборот, 4,3-4,5, по-моему, – это прямые российский инвестиции в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая, в первом полугодии уже, по-моему, 13 процентов рост. В общем, все позитивно развивается.

Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры, и, конечно, здесь на первое место выходит сейчас известная трасса Север – Юг. Надеюсь, мы тоже два слова об этом скажем. Есть возможности и по другим направлениям, в том числе в сфере энергетики, промышленной кооперации.

Мы действуем на основе договора, который мы с Вами подписали еще в конце 2022 года. Это хорошая база для развития отношений по всем направлениям.

Я отмечу и гуманитарную составляющую. Только что закончились, по-моему, Дни культуры России в Азербайджане. И всегда отмечаю Ваше личное особое внимание к поддержке русского языка. 300 с лишним школ в Азербайджане работают с русским языком, обучают молодых людей, детей русскому языку. Это создает хорошую базу, перспективу для поддержания и развития наших отношений на будущее.

Очень рад Вас видеть.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

– Спасибо, Владимир Владимирович. Очень рад снова с Вами повидаться.

Как Вы отметили, вопросов много, но, в принципе, мы так и встречаемся: почти что раз в месяц. Я в прошлый раз посещал Москву во второй половине апреля. Чуть более чем через месяц мы снова встречаемся. Это как раз и говорит, как Вы отметили, о том, что очень много вопросов, которые очень успешно решаются. Конечно же, рост товарооборота и в прошлом году, и в этом году – это демонстрация того, что экономики наших стран активно взаимодействуют. Отрадно, что растет также взаиморасчет в национальных валютах. По азербайджанскому экспорту в Россию это уже более 70 процентов, а по российскому экспорту в Азербайджан – около 50 процентов. Так что то, о чем мы с Вами говорили несколько лет назад, уже успешно реализуется.

Гуманитарное сотрудничество всегда составляло как бы основу нашего взаимодействия. И я благодарен Вам, что Вы всегда отмечаете и цените то отношение к русскому языку, к русской культуре, литературе, которое в Азербайджане существует. И Дни культуры России в Азербайджане, которые прошли с огромным успехом, еще раз это подтверждают.

У нас около миллиона учащихся обучаются на русском языке: 150 тысяч – в русских школах, а 800 тысяч изучают русский язык как второй. То есть это говорит о том, что и будущие поколения наших граждан будут так же активно взаимодействовать и так же говорить, как мы с Вами, на русском языке.

Проект Север – Юг мы с Вами в прошлый раз в Москве обсуждали. С тех пор произошли позитивные события, мы об этом поговорим. Мы настроены решительно на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора на азербайджанской территории, хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта.

Также, как Вы отметили, в энергетической сфере есть новые идеи, и наши соответствующие структуры находятся в постоянном контакте. Cегодня также об этом поговорим. И по всем другим направлениям.

Как Вы отметили, в 2022 году мы подписали союзническую декларацию, которая успешно реализуется, и все пункты Декларации находят отражение в реальной жизни. Мы уже более чем два года работаем совместно как союзники и демонстрируем хорошие результаты. Так что сегодня еще подробно об этом поговорим.

Еще раз благодарю за возможность повидаться с Вами.

На встрече президент России Владимир Путин сказал, что всегда готов оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижению мирной повестки дня. Состоялись обсуждения в этом контексте. Глава нашего государства проинформировал о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в транспортной, судостроительной, фармацевтической сферах, в области автомобильной промышленности, а также об организации различными автомобилестроительными компаниями России производства в Азербайджане.

Были отмечены рост числа туристов, приезжающих из России в Азербайджан, и деятельность Русского драматического театра в Азербайджане.

