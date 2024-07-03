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Ливан передал через Азербайджан послание Израилю

Ливан передал через Азербайджан послание Израилю

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб передал через Азербайджан министру израильского внешнеполитического ведомства Исраэлю Кацу послание, в котором говорится, что республика не хочет войны с Израилем, передает Minval со ссылкой на Jerusalem Post.

«Мы заинтересованы в мире, мы не хотим войны», – уточнил ливанский министр.

У Ливана и Израиля нет дипломатических отношений, поэтому общение между ними необычно и часто осуществляется через третьих лиц, отмечает издание.

«Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил, что ливанцы выбрали его для передачи послания, поскольку знали о хороших отношениях, существующих между Азербайджаном и Израилем.

Кац в разговоре с Байрамовым обвинил Иран, граничащий с Азербайджаном, объяснив, что Исламская Республика разжигает региональную напряженность, и призвал ужесточить санкции против него», – отмечает издание.

 

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