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Доходы России от нефти и газа упали

Доходы России от нефти и газа упали

По итогам июня нефтегазовые доходы России оставили 746,6 миллиарда рублей, что почти на 50 миллиардов меньше, чем в мае, и стало минимальным результатом с января. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минфина.

Отдельно до минимума с начала года упали доходы от экспорта газа (108,7 миллиарда) и базовый месячный объем нефтегазовых доходов (661,3 миллиарда). Дополнительные нефтегазовые доходы составили 85,3 миллиарда, что на 21,5 миллиарда меньше, чем ожидалось. В июле министерство рассчитывает получить 145,3 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, составит 123,8 миллиарда рублей или 5,4 миллиарда в день.

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