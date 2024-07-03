Российские солдаты идут на штурм позиций ВСУ с оружием 1891 года

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Российские солдаты атакуют позиции Вооруженных сил Украины с устаревшим оружием. Об этом свидетельствуют кадры, которыми поделился украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

На видео видно, что у одного из ликвидированных солдат вместо автомата Калашникова, который является основным вооружением ВС РФ, была обнаружена 3-линейная винтовка Мосина. Этот факт вызывает удивление, учитывая, что винтовка была разработана еще в позапрошлом веке, а именно в 1891 году.

«»Мосинка» состояла на вооружении российской армии в русско-японскую войну 1904-1905 годов, Первую и Вторую мировые войны», – отметил Бутусов.