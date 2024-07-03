Ливан передал через Азербайджан послание Израилю |
Алиев и Си Цзиньпин начали переговоры |
Зеленский заявил, что Украина обсуждает транзит азербайджанского газа в Европу |
«Армянская бомба» — под американскую дипломатию. Против Баку очередная провокация |
В МИД РФ опасаются, что НАТО украдет у них друга в лице Баку |
Алиев и Путин провели встречу в Астане |
УЕФА начал расследование в отношении Демирала за жест «Бозкурт» |
Армения хочет новую атомную станцию за счет США |
Ильхам Алиев прибыл в Астану на саммит ШОС |
Главное Армия

Российские солдаты идут на штурм позиций ВСУ с оружием 1891 года

Российские солдаты идут на штурм позиций ВСУ с оружием 1891 года

Российские солдаты атакуют позиции Вооруженных сил Украины с устаревшим оружием. Об этом свидетельствуют кадры, которыми поделился украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

На видео видно, что у одного из ликвидированных солдат вместо автомата Калашникова, который является основным вооружением ВС РФ, была обнаружена 3-линейная винтовка Мосина. Этот факт вызывает удивление, учитывая, что винтовка была разработана еще в позапрошлом веке, а именно в 1891 году.

«»Мосинка» состояла на вооружении российской армии в русско-японскую войну 1904-1905 годов, Первую и Вторую мировые войны», – отметил Бутусов.

Теги:
Из этой рубрики
Российские солдаты идут на штурм позиций ВСУ с оружием 1891 года
Армия

Российские солдаты идут на штурм позиций ВСУ с оружием 1891 года

2024/07/03, 16:13
В Армении военнослужащий-контрактник выстрелил себе в подбородок
Армия

В Армении военнослужащий-контрактник выстрелил себе в подбородок

2024/07/03, 16:12
Армянский военнослужащий в ходе любовных бесед в соцсети выложил гостайну, но его собеседником оказался "представитель спецслужбы Азербайджана"
Армия

Армянский военнослужащий в ходе любовных бесед в соцсети выложил гостайну, но его собеседником оказался «представитель спецслужбы Азербайджана»

2024/07/03, 11:50
При каких условиях Вашингтон позволит бить американским оружием вглубь территории России?
Армия

При каких условиях Вашингтон позволит бить американским оружием вглубь территории России?

2024/07/03, 10:36
Bloomberg: Китай разрабатывает ударные беспилотники для России
Армия

Bloomberg: Китай разрабатывает ударные беспилотники для России

2024/07/03, 10:28
США форсируют поставки ракет Украине
Армия

США форсируют поставки ракет Украине

2024/07/03, 00:16
Вашингтон предоставит Киеву военную помощь на $2,3 млрд
Армия

Вашингтон предоставит Киеву военную помощь на $2,3 млрд

2024/07/02, 18:42
Госдеп: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО
Армия

Госдеп: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО

2024/07/02, 18:25
Начальник Генштаба Азербайджана поблагодарил НАТО за подготовку азербайджанских военных
Армия

Начальник Генштаба Азербайджана поблагодарил НАТО за подготовку азербайджанских военных

2024/07/02, 16:44