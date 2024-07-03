В Армении военнослужащий-контрактник выстрелил себе в подбородок

124 Просмотров

В Армении найден мертвым военнослужащий-контрактник Артур Хачатрян.

Как сообщил Следственный комитет страны, сигнал об инциденте поступил из воинской части в 00:45. Сообщалось, что Хачатрян, находясь на одной из позиций, выстрелил себе в подбородок из закрепленного за ним автомата. Он был доставлен в гарнизонный госпиталь, где в 02:00 скончался, не приходя в сознание.

Инициировано уголовное производство по статье 522 (доведение военнослужащего до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения достоинства со стороны другого военнослужащего на территории воинской части или другом месте в ходе несения боевого дежурства или боевой службы) УК Армении.