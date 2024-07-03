Шольц рассказал, как ежедневно утешает Макрона

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что каждый день пишет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения, в которых выражает свою поддержку после поражения президентской коалиции «Вместе за республику».

Об этом сообщило агентство DPA.

«Мы обсуждаем ситуацию, которая действительно удручает», — приводит агентство слова канцлера.

Шольц также рассказал в ходе неофициального летнего съезда левого крыла Социал-демократической партии Германии, что переписка политиков проходит в формате СМС-сообщений. Канцлер пишет французскому лидеру слова поддержки после поражения партии Макрона в первом туре парламентских выборов.

И хотя руководство Германии не должно вмешиваться в электоральный процесс в других странах, в отношении выборов во Франции Шольц занял четкую позицию. Канцлер ФРГ желает, чтобы «французам удалось не допустить» появления правительства, которое возглавила бы партия Марин Ле Пен.