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В Азербайджане животные стали реже кусать людей

В Азербайджане животные стали реже кусать людей

За январь-май этого года животные покусали в Азербайджане 16 280 человек.

Об этом сказала и.о. заведующего отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Айтекин Гурбанова, передает Report.

По ее словам, в 8 924 случаях укусившие животные (собаки, кошки) были известны, а в 7 356 случаях – неизвестны:

«Из общего числа на долю Баку пришелся 3 731 человек, что на 88 случаев меньше, чем за аналогичный период 2023 года».

Гурбанова добавила, что в этом году по стране не было зарегистрировано ни одного случая бешенства, тогда как в прошлом году таких случаев было всего два.

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В Азербайджане животные стали реже кусать людей
Общество

В Азербайджане животные стали реже кусать людей

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