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Альфа унюхала наркотики в сандалиях на рейсе из Пакистана в Великобританию через Баку

Альфа унюхала наркотики в сандалиях на рейсе из Пакистана в Великобританию через Баку

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили транзит крупной партии наркотических средств через территорию Азербайджана.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

Наркотики пытались доставить в Великобританию транзитным рейсом из Пакистана. На основании информации, поступившей из отдела управления таможенными рисками ГТК, на указанном рейсе была проведена проверка грузов с использованием служебной собаки по кличке Альфа.

В результате наркотики были найдены спрятанными в подошве 30 пар сандалий, упакованных в трех коробках. В частности контрабандисты пытались перевезти 6 356 гр. гашишной смолы, и при запаковке использовали методы, затрудняющие обнаружение при таможенном контроле.

По факту проводится расследование.

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