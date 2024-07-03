Альфа унюхала наркотики в сандалиях на рейсе из Пакистана в Великобританию через Баку

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили транзит крупной партии наркотических средств через территорию Азербайджана.
Об этом сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
Наркотики пытались доставить в Великобританию транзитным рейсом из Пакистана. На основании информации, поступившей из отдела управления таможенными рисками ГТК, на указанном рейсе была проведена проверка грузов с использованием служебной собаки по кличке Альфа.
В результате наркотики были найдены спрятанными в подошве 30 пар сандалий, упакованных в трех коробках. В частности контрабандисты пытались перевезти 6 356 гр. гашишной смолы, и при запаковке использовали методы, затрудняющие обнаружение при таможенном контроле.
По факту проводится расследование.