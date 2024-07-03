Между Арменией и Турцией налажен здоровый диалог, заявил Мирзоян

Армения готова к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и открытию государственной границы. Между странами уже налажен здоровый диалог.
Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместном брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси.
«Настало время воплотить достигнутые между Ереваном и Анкарой договоренности в жизнь,» – сказал Мирзоян.
Он подчеркнул, что Армения заинтересована в урегулировании отношений с соседями и делает в этом направлении практические шаги.
В этом контексте он представил позицию Еревана по заключению мирного соглашения с Баку.