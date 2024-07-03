Между Арменией и Турцией налажен здоровый диалог, заявил Мирзоян

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Армения готова к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и открытию государственной границы. Между странами уже налажен здоровый диалог.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместном брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси.

«Настало время воплотить достигнутые между Ереваном и Анкарой договоренности в жизнь,» – сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что Армения заинтересована в урегулировании отношений с соседями и делает в этом направлении практические шаги.

В этом контексте он представил позицию Еревана по заключению мирного соглашения с Баку.