Азербайджан и оппозиция: готовы ли к переменам?

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Азербайджан готовится к парламентским выборам. Они пройдут досрочно – 1 сентября. Впервые выборы депутатов Милли Меджлиса охватят всю территорию страны, включая Карабах и Восточный Зангезур. Уточняется «нарезка» округов, списки избирателей, процедурные вопросы. А в экспертном сообществе – «фестиваль больших надежд». Депутатский корпус, уверены многие, нуждается в серьезном обновлении, и выборы – лучшая и классическая возможность для этого.

В азербайджанском депутатском корпусе, конечно, очень много порядочных, достойных и умных людей, но в соседних креслах с ними можно обнаружить и «мастодонтов», в отношении которых очень хочется напомнить известную и не совсем политкорректную фразу: «для политика и артиста очень важно вовремя уйти со сцены», и персонажей с достаточно скандальным «шлейфом», и тех, кто своей пассивностью просто не оправдал доверия избирателей и не понял, что избрали их в парламент не «выбивать» для своего округа асфальтирование дорог, а решать общенациональные вопросы. Азербайджан входит в новый этап своей истории, мы освободили свои земли от армянской оккупации, теперь перед нашей страной – новые задачи, и для их решения нужны новые люди. Это аксиома. Поэтому и нужны в парламенте новые лица, носители новых, современных идей, политики, идущие в ногу со временем и умеющие просчитывать ситуацию хотя бы на шаг вперёд.

И, в числе прочего, есть мнение, что в новом парламенте должна быть более широко, чем сегодня, представлена оппозиция. Это будет современно, демократично и вообще в соответствии с политическими трендами. Но…

Для начала, в самом оппозиционном лагере должны найтись эти самые «новые лица», «носители новых, современных идей» и «политики, идущие в ногу со временем». Да и ещё достаточно харизматичные, чтобы за них проголосовали избиратели. А вот тут известная «напряженка». Профессиональные радетели за демократию не любят говорить об этом вслух. И вот здесь хрустальные мечты о «многопартийном парламенте» со звоном разбиваются о реальность.

Для начала, радикальная оппозиция выборы предпочитает бойкотировать. Вначале, напомним в который уже раз, оппозиционные лидеры высокомерно игнорировали муниципальные выборы – а это классическая «школа управленческого опыта», выборы, где наиболее тесный контакт с избирателями. Заниматься конкретными нуждами избирателей оппозиционные «гранды» посчитали ниже своего достоинства. Затем, понимая, что нет шансов, стали бойкотировать и президентские выборы. Теперь же бойкотируют и парламентские. Сами оппозиционеры уверяют: им, дескать, не создали условий для политической борьбы. Но на самом деле радикальным оппозиционерам просто не хочется в очередной раз позориться. Слишком уж скромная общественная поддержка. И понятно, почему.

Прежде всего, в оппозиции уже не первый год ощущается острейший дефицит новых лиц, современных политиков и новых идей. В оппозиционном лагере не просто преобладают персоны, чей политический взлёт пришелся на девяностые — куда хуже, что оппозиция продолжает оперировать лозунгами и «установками» из тех же 90-х. Не замечая, как изменилась страна. Наконец, радикально-оппозиционные партии по сути дела превратились в «личные проекты» персон вроде Али Керимли. Поговорить о «сменяемости власти» в оппозиционном лагере очень любят, но о том, чтобы сменить собственное руководство после оглушительных провалов – ни-ни-ни. Как вы не понимаете, это другое.

Строго говоря, для «электорального провала» хватило бы с лихвой и отсутствия в оппозиционном лагере адекватных идей и харизматичных персон. Но оппозиция умудрилась окончательно растерять очки во время 44-дневной войны. Когда радикальный фланг не подписал обращение 50 политических партий Азербайджана в поддержку президента и верховного главнокомандующего в первые дни войны. И сегодня уже не получится сделать вид, будто бы такого факта в истории не было.

А это не только, что оппозиционерам на выборах уже «нечего ловить». Вопрос куда серьезнее. По сути дела, для нормального развития политической системы Азербайджану нужна новая оппозиция. Не скомпрометировавшая себя отсутствием позиции по Карабаху, без «шлейфа» ранних девяностых и без обоснованных подозрений в финансировании из-за рубежа. Удастся ли сформировать эту оппозицию до нынешних парламентских выборов? Вряд ли. Создание новых политических партий, их регистрация, учредительные документы – всё это требует времени. Но выдвижение независимых кандидатов, которые потом, уже в парламенте, составят новую фракцию или даже партию — это вполне реальный и работающий вариант. Причём вряд ли единственный. Схем и сценариев формирования новой оппозиции может быть много. Но нет сомнений, что адекватная оппозиция Азербайджану необходима. И что надежд на реформу старых радикально-оппозиционных партий уже не осталось.

Нурани, обозреватель