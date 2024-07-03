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Оползень на дороге Баку-Шамахы-Евлах (видео)

Оползень на дороге Баку-Шамахы-Евлах (видео)

В результате интенсивных осадков на 75,2-м километре с правой стороны автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящей через территорию Гобустанского района, произошел оползень.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность оползневого участка составила 240 метров, а ширина – 50 метров. На проезжей части в обоих направлениях образовались трещины и просадки, оползневый процесс все еще продолжается.

На территорию привлечены живая сила и техника агентства, проводятся восстановительные работы.

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