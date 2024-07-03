Армения хочет новую атомную станцию за счет США

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Армен Григорян, секретарь Совета безопасности Армении, сообщил, что страна перешла к значимому этапу в процессе строительства новой атомной электростанции. В настоящее время идут обсуждения с Соединенными Штатами по вопросу регулирования договорно-правовой базы этого проекта.

«Мы вступили в очень предметный этап, связанный со строительством новой атомной электростанции. Сейчас мы обсуждаем с Соединенными Штатами вопрос регулирования договорно-правовой базы», – заявил Григорян.

«В настоящее время мяч находится на поле США», – добавил он.