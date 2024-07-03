УЕФА начал расследование в отношении Демирала за жест «Бозкурт» |
Армения хочет новую атомную станцию за счет США |
Ильхам Алиев прибыл в Астану на саммит ШОС |
Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении |
Турки пробились в четвертьфинал ЕВРО-24, победив Австрию (фото) |
В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов |
Переговоры Баку-Ереван являются приоритетом для Госдепа |
Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии |
Сход селей в Дашкесане (видео) |
Главное Политика

Эрсин Татар прибудет в Баку

Эрсин Татар прибудет в Баку

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетит Баку 4 июля.

Об этом сообщили в представительстве Северного Кипра в Азербайджане.

Отметим, что 5-6 июля в Шуше пройдет неформальный саммит с участием лидеров Организации тюркских государств.

В саммите, организованном по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, примут участие главы государств Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Ожидается, что в мероприятии также примут участие лидеры стран-наблюдателей и генеральный секретарь ОТГ.

Теги:
Из этой рубрики
Эрсин Татар прибудет в Баку
Политика

Эрсин Татар прибудет в Баку

2024/07/03, 12:46
Президент Финляндии знает, как закончить войну в Украине одним звонком
Политика

Президент Финляндии знает, как закончить войну в Украине одним звонком

2024/07/03, 09:52
В Европарламенте создают фракцию для нормализации отношений с Россией
Политика

В Европарламенте создают фракцию для нормализации отношений с Россией

2024/07/03, 09:31
Спецпредставитель США провел в Дохе встречу с талибами
Политика

Спецпредставитель США провел в Дохе встречу с талибами

2024/07/03, 09:16
В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов
Политика

В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов

2024/07/02, 23:37
Госдеп пожелал России удачи на посту главы СБ ООН
Политика

Госдеп пожелал России удачи на посту главы СБ ООН

2024/07/02, 23:23
Переговоры Баку-Ереван являются приоритетом для Госдепа
Политика

Переговоры Баку-Ереван являются приоритетом для Госдепа

2024/07/02, 22:56
Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии
Политика

Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии

2024/07/02, 22:25
СМИ: Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток
Политика

СМИ: Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток

2024/07/02, 21:57