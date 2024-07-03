Ильхам Алиев прибыл в Астану на саммит ШОС

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в Саммите ШОС по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В Международном аэропорту Астаны Нурсултан Назарбаев в честь главы государства выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана приветствовали заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев и другие официальные лица.

Отметим, что это второе участие президента Ильхама Алиева в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Приглашение Азербайджана на этот саммит в очередной раз подчеркивает высокий авторитет президента Алиева и признание его лидерства на международной арене. Это также подтверждает важную роль Азербайджана в международных делах и его активное участие в региональных и глобальных процессах.

Саммит, который пройдет в формате «ШОС+», соберет глав государств и правительств 16 стран. В ходе встречи участники обсудят широкий спектр вопросов, связанных с политическим, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством в рамках организации.