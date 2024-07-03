Армянский военнослужащий в ходе любовных бесед в соцсети выложил гостайну, но его собеседником оказался «представитель спецслужбы Азербайджана»

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Следственный комитет Армении сообщает о выявленном случаев госизмены, совершенной военнослужащим контрактной службы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 43-летний житель Еревана совершил государственную измену путем шпионажа и передачи сведений, содержащих государственную тайну, представителю спецслужбы Азербайджана.

Указанное лицо, находясь на контрактной службу в звании младшего сержанта, через соцсеть «Одноклассники» с января 2023 г наладил связь с зарегистрированным в сети под фейковым аккаунтом сотрудником спецслужб Азербайджана.

«В результате любовных бесед последний установил тесные отношения с указанным военнослужащим-контрактником ВС РА и завербовал последнего. После этого 43-летний мужчина, исходя из сексуального интереса, чтобы поддерживать постоянный контакт, по заданию сотрудника спецслужб АР в период с января 2023 года по февраль 2024 года собрал и передал данные, составляющие государственную, служебную тайну, а также другую информацию в военной области, касающуюся вооружения, количества и типа оружия, мест дислокации боевых позиций, находящихся на вооружении их подразделения, персональные данные командного состава, ряд документов о боевых позициях и т. д», – сообщает ведомство.

Начато уголовное производство. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 статьи 418, он арестован, и даже дал признательные показания.