УЕФА начал расследование в отношении Демирала за жест «Бозкурт» |
Армения хочет новую атомную станцию за счет США |
Ильхам Алиев прибыл в Астану на саммит ШОС |
Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении |
Турки пробились в четвертьфинал ЕВРО-24, победив Австрию (фото) |
В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов |
Переговоры Баку-Ереван являются приоритетом для Госдепа |
Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии |
Сход селей в Дашкесане (видео) |
Главное Армия

Армянский военнослужащий в ходе любовных бесед в соцсети выложил гостайну, но его собеседником оказался «представитель спецслужбы Азербайджана»

Армянский военнослужащий в ходе любовных бесед в соцсети выложил гостайну, но его собеседником оказался "представитель спецслужбы Азербайджана"

Следственный комитет Армении сообщает о выявленном случаев госизмены, совершенной военнослужащим контрактной службы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 43-летний житель Еревана совершил государственную измену путем шпионажа и передачи сведений, содержащих государственную тайну, представителю спецслужбы Азербайджана.

Указанное лицо, находясь на контрактной службу в звании младшего сержанта, через соцсеть «Одноклассники» с января 2023 г наладил связь с зарегистрированным в сети под фейковым аккаунтом сотрудником спецслужб Азербайджана.

«В результате любовных бесед последний установил тесные отношения с указанным военнослужащим-контрактником ВС РА и завербовал последнего. После этого 43-летний мужчина, исходя из сексуального интереса, чтобы поддерживать постоянный контакт, по заданию сотрудника спецслужб АР в период с января 2023 года по февраль 2024 года собрал и передал данные, составляющие государственную, служебную тайну, а также другую информацию в военной области, касающуюся вооружения, количества и типа оружия, мест дислокации боевых позиций, находящихся на вооружении их подразделения, персональные данные командного состава, ряд документов о боевых позициях и т. д», – сообщает ведомство.

Начато уголовное производство. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 статьи 418, он арестован, и даже дал признательные показания.

Теги:
Из этой рубрики
Армянский военнослужащий в ходе любовных бесед в соцсети выложил гостайну, но его собеседником оказался "представитель спецслужбы Азербайджана"
Армия

Армянский военнослужащий в ходе любовных бесед в соцсети выложил гостайну, но его собеседником оказался «представитель спецслужбы Азербайджана»

2024/07/03, 11:50
При каких условиях Вашингтон позволит бить американским оружием вглубь территории России?
Армия

При каких условиях Вашингтон позволит бить американским оружием вглубь территории России?

2024/07/03, 10:36
Bloomberg: Китай разрабатывает ударные беспилотники для России
Армия

Bloomberg: Китай разрабатывает ударные беспилотники для России

2024/07/03, 10:28
США форсируют поставки ракет Украине
Армия

США форсируют поставки ракет Украине

2024/07/03, 00:16
Вашингтон предоставит Киеву военную помощь на $2,3 млрд
Армия

Вашингтон предоставит Киеву военную помощь на $2,3 млрд

2024/07/02, 18:42
Госдеп: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО
Армия

Госдеп: Украина получит хорошие новости по вопросу ПВО

2024/07/02, 18:25
Начальник Генштаба Азербайджана поблагодарил НАТО за подготовку азербайджанских военных
Армия

Начальник Генштаба Азербайджана поблагодарил НАТО за подготовку азербайджанских военных

2024/07/02, 16:44
Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Иорданией
Армия

Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Иорданией

2024/07/02, 15:49
Закир Гасанов отправился с визитом в Беларусь
Армия

Закир Гасанов отправился с визитом в Беларусь

2024/07/02, 15:27