Токаев рассказал, почему визит Си Цзиньпина в Казахстан имеет «исключительное значение»

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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Астану, где он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), имеет исключительное значения для отношений Казахстана и Китая. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой КНР, передает ТАСС.

«Считаю, что ваш визит имеет исключительное значение. КНР — дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников», — подчеркнул Токаев.

По словам президента Казахстана, отношения между странами развиваются беспрецедентными темпами. Токаев также поддержал инициативы председателя КНР о выводе сотрудничества между Астаной и Пекином на новый уровень.