УЕФА начал расследование в отношении Демирала за жест «Бозкурт» |
Армения хочет новую атомную станцию за счет США |
Ильхам Алиев прибыл в Астану на саммит ШОС |
Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении |
Турки пробились в четвертьфинал ЕВРО-24, победив Австрию (фото) |
В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов |
Переговоры Баку-Ереван являются приоритетом для Госдепа |
Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии |
Сход селей в Дашкесане (видео) |
Главное Общество

Ильхам Алиев направил поздравление Лукашенко

Ильхам Алиев направил поздравление Лукашенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко по случаю Дня независимости Беларуси.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю государственного праздника – Дня независимости Республики Беларусь.

За прошедшие десятилетия, основываясь на крепких узах дружбы, доверия и взаимоподдержки, наши братские государства выстроили многогранные отношения стратегического партнерства. Ваш недавний государственный визит в Азербайджан, проведенные переговоры и подписанные документы еще раз явились подтверждением того, что исторически сложившиеся добрые традиции сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью сегодня успешно развиваются и наполняются новым содержанием.

Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на претворение в жизнь перспективных инициатив и проектов, способствующих дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь на благо наших дружественных народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а Республике Беларусь – благополучия и процветания».

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и оппозиция: готовы ли к переменам?
Общество

Азербайджан и оппозиция: готовы ли к переменам?

2024/07/03, 13:21
Оползень на дороге Баку-Шамахы-Евлах (видео)
Общество

Оползень на дороге Баку-Шамахы-Евлах (видео)

2024/07/03, 12:59
В Азербайджане определен размер платы для водителей за экзамены в ГЭЦ
Общество

В Азербайджане определен размер платы для водителей за экзамены в ГЭЦ

2024/07/03, 12:21
Ильхам Алиев направил поздравление Лукашенко
Общество

Ильхам Алиев направил поздравление Лукашенко

2024/07/03, 11:26
Лейла Алиева отмечает свой день рождения
Общество

Лейла Алиева отмечает свой день рождения

2024/07/03, 00:02
Сход селей в Дашкесане (видео)
Общество

Сход селей в Дашкесане (видео)

2024/07/02, 21:38
Кибермошенники обещают гражданам бесплатный проезд в общественном транспорте
Общество

Кибермошенники обещают гражданам бесплатный проезд в общественном транспорте

2024/07/02, 20:58
Эйвазов: Для реализации "Большого возвращения" обеспечиваются порядок и безопасность (фото)
Общество

Эйвазов: Для реализации «Большого возвращения» обеспечиваются порядок и безопасность (фото)

2024/07/02, 20:11
ГЭЦ обнародовал итоги вступительных экзаменов в магистратуру
Общество

ГЭЦ обнародовал итоги вступительных экзаменов в магистратуру

2024/07/02, 20:00