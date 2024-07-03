В Армению прибыла делегация лоббистов из Конгресса США

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В столицу Армении прилетела двухпартийная делегация Конгресса США, возглавляемая сенатором Роджером Уикером, старшим членом Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), также известной как Хельсинкская комиссия США. Сенатор Уикер также является высокопоставленным членом сенатского комитета по Вооружённым силам.

Вместе с сенатором Уикером прибыли председатель Хельсинкской комиссии представитель Джо Уилсон, сопредседатель сенатор Бен Кардин, который также является председателем сенатского комитета по международным отношениям, а также сенатор Джон Корнин, представитель Роберт Адерхольт, представитель Ричард Хадсон и представитель Трент Келли.