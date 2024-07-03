В Таджикистане началась охота на ведьм

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Лишение свободы на срок от одного до двух лет введено в Таджикистане за повторное занятие колдовством и гаданием. Для тех, кого привлекают к ответственности впервые, повышены штрафы или предусмотрен административный арест. Об этом говорится в законах о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях республики.

Как следует из поправок в Уголовный кодекс, опубликованных в банке правовой информации республики, теперь повторное привлечение к ответственности за гадание и колдовство в течение года «наказывается штрафом от 1,5 тыс. до 2 тыс. показателей для расчетов или лишением свободы на срок от одного до двух лет». Показатель для расчетов в 2024 году в Таджикистане равен 72 сомони ($6,8), таким образом штраф составит от 108 тыс. до 144 тыс. сомони ($10 тыс. – $13,5 тыс.).

В мае парламентская газета республики «Садои мардум» сообщала о том, что депутаты нижней палаты парламента Таджикистана приняли поправки в Уголовный кодекс республики, которое предусматривает уголовную ответственность за колдовство и гадание. Для этого в кодекс была добавлена новая статья 240(1), однако газета не указывала, какое наказание по ней предусмотрено.

За первое подобное нарушение грозит административная ответственность по статье 482 Кодекса об административных нарушениях. По ней, согласно новым поправкам, увеличены штрафы – теперь они составляют от 5760 до 7200 сомони ($542 – $678) или административный арест на срок от 10 до 15 суток. В предыдущей редакции кодекса штраф составлял от 2880 до 3600 сомони ($270 – $340), административный арест не предусматривался.