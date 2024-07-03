Европейцы скептически относятся к победе Украины в войне

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Европейцы скептически оценивают шансы Украины на победу в войне, сообщает Politico со ссылкой на свежий опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR), проведенный в 14 странах ЕС.

Согласно опросу, от трети до половины респондентов считают, что война закончится мирным урегулированием. Наибольшую уверенность в победе Украины проявили жители Эстонии (38%), тогда как в победу России больше всего верят в Греции (31%).

В самой Украине 58% граждан верят в возможность победы, а 30% — в дипломатическое разрешение конфликта.

Отправку своих войск в Украину поддерживает от 4 до 22% жителей европейских стран. Большинство также выступает против увеличения расходов на оборону Украины, за исключением Польши (53% поддерживают увеличение), Эстонии (45%), Швеции (41%) и Германии (40%).

Тем не менее, большинство европейцев поддерживают отправку оружия и технической помощи Украине, за исключением жителей Болгарии, Греции и Италии.