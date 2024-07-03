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Конгрессмены-демократы попросят Байдена выйти из президентской гонки

Конгрессмены-демократы попросят Байдена выйти из президентской гонки

Конгрессмены, представители Демократической партии, намерены обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой покинуть президентскую гонку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, 25 членов палаты представителей от Демократической партии после неудачного выступления Байдена на дебатах готовятся призвать не бороться за президентский пост. Другой источник сообщил, что несколько конгрессменов-демократов также рассматривает возможность направить политику письмо.

Агентство ссылается на результаты опроса социологической службой Ipsos, согласно которым, каждый третий демократ не желает переизбрания Байдена на второй срок.

Газета Hill сообщила, что член палаты представителей США Ллойд Доггетт (демократ от Техаса) стал первым членом Демократической партии в конгрессе, публично призвавшим Байдена снять свою кандидатуру с выборов 2024 года после провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом.

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