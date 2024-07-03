УЕФА начал расследование в отношении Демирала за жест «Бозкурт» |
Армения хочет новую атомную станцию за счет США |
Ильхам Алиев прибыл в Астану на саммит ШОС |
Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении |
Турки пробились в четвертьфинал ЕВРО-24, победив Австрию (фото) |
В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов |
Переговоры Баку-Ереван являются приоритетом для Госдепа |
Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии |
Сход селей в Дашкесане (видео) |
Главное Политика

В Европарламенте создают фракцию для нормализации отношений с Россией

В Европарламенте создают фракцию для нормализации отношений с Россией

Прошедшие в Европарламент правые партии интенсивно работают над созданием новой фракции, чья деятельность будет направлена против нынешней политики ЕС, включая антироссийские санкции.

Об этом заявил председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, сообщает РИА Новости.

По его словам, помимо «Нашей Родины» в коалицию могут войти немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), болгарская партия «Возрождение» и другие союзники.

Тороцкаи заявил, что политика нынешнего руководства ЕС, в том числе введение санкций против России, имеет для Европы катастрофические последствия.

«Мы, конечно, выступим против этой политики», — отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Эрсин Татар прибудет в Баку
Политика

Эрсин Татар прибудет в Баку

2024/07/03, 12:46
Президент Финляндии знает, как закончить войну в Украине одним звонком
Политика

Президент Финляндии знает, как закончить войну в Украине одним звонком

2024/07/03, 09:52
В Европарламенте создают фракцию для нормализации отношений с Россией
Политика

В Европарламенте создают фракцию для нормализации отношений с Россией

2024/07/03, 09:31
Спецпредставитель США провел в Дохе встречу с талибами
Политика

Спецпредставитель США провел в Дохе встречу с талибами

2024/07/03, 09:16
В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов
Политика

В Белом доме отрицают снятие Байдена с выборов

2024/07/02, 23:37
Госдеп пожелал России удачи на посту главы СБ ООН
Политика

Госдеп пожелал России удачи на посту главы СБ ООН

2024/07/02, 23:23
Переговоры Баку-Ереван являются приоритетом для Госдепа
Политика

Переговоры Баку-Ереван являются приоритетом для Госдепа

2024/07/02, 22:56
Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии
Политика

Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии

2024/07/02, 22:25
СМИ: Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток
Политика

СМИ: Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток

2024/07/02, 21:57