В Европарламенте создают фракцию для нормализации отношений с Россией

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Прошедшие в Европарламент правые партии интенсивно работают над созданием новой фракции, чья деятельность будет направлена против нынешней политики ЕС, включая антироссийские санкции.

Об этом заявил председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, сообщает РИА Новости.

По его словам, помимо «Нашей Родины» в коалицию могут войти немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), болгарская партия «Возрождение» и другие союзники.

Тороцкаи заявил, что политика нынешнего руководства ЕС, в том числе введение санкций против России, имеет для Европы катастрофические последствия.

«Мы, конечно, выступим против этой политики», — отметил он.