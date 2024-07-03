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Спецпредставитель США провел в Дохе встречу с талибами

Спецпредставитель США провел в Дохе встречу с талибами

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст провел несколько встреч с представителями радикального движения «Талибан» в Дохе.

Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепаратмента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

«Спецпредставитель Томас Уэст и спецпосланник [по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина] Амири встретились непосредственно с представителями «Талибан» в Дохе», – сказал он.

Пател уточнил, что в ходе встреч поднимался в том числе вопрос о задержанных в Афганистане американцах.

«Спецпредставитель Уэст настаивал на немедленном и безоговорочном освобождении граждан США, незаконно задержанных в Афганистане, отметив, что эти задержания препятствуют прогрессу в стремлении талибов добиться международного признания», – добавил он, уточнив, что у него нет никакой информации о контактах с задержанными или консульском доступе к ним.

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