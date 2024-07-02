Переговоры Баку-Ереван являются приоритетом для Госдепа

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США продолжат работу с Азербайджаном и Арменией в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

С данным заявлением в ходе брифинга выступил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Он отметил, что продолжающиеся между двумя странами обсуждения являются приоритетом для Госдепа.

«В контексте вопроса на Южном Кавказе – это является приоритетом для нас. Мы продолжим работать в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита [НАТО в Вашингтоне]», – сказал он.

Представитель Госдепартамента отказался говорить о конкретной повестке встреч.