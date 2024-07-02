Пловец из России сменил гражданство ради участия в Олимпиаде

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Чемпион Европы по плаванию Илья Сибирцев объяснил, почему сменил спортивное гражданство с российского на узбекистанское в начале 2024 года. Его слова приводит «Советский спорт».

Сибирцев поделился, что начал думать о смене сборной, когда стало понятно, что российских спортсменов не допустят на Олимпийские игры (ОИ) в Париже. «Я стал понимать, что у меня самого может быть такая возможность [сменить гражданство] — дать себе и спорту второй шанс, что, может, получится все-таки отобраться на Олимпиаду-2024», — рассказал он.

Пловец заявил, что некоторые в России негативно отреагировали на его выбор, но он получил поддержку от близких. «Нежели сидеть на диване и смотреть Олимпиаду по телевизору, если у тебя есть возможность на нее поехать, конечно же, лучше ее использовать», — резюмировал спортсмен.