Марков: …Якобы русские фашисты нападают на кавказцев

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Остановим провокацию салафитов! Прямо сейчас салафитские сетки разгоняют видео, где якобы русская бабка нападает на мусульманскую женщину в хиджабе с ножом с криками «террористы». Что якобы русские фашисты нападают на кавказцев, мусульман.

Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«И это ложь. На самом деле в московском метро какая-то бабка с ножом реально пыталась напасть на обычных женщин. Бабка состоит на учёте с психдиспансере. Те защитились от сумасшедшей бабки перцовым распылителем. Он попал на соседку женщину в хилжабе и ей стало плохо. И ей вызвали врача.

Проблема русского фашизма – это искусственная проблема, её нет. А проблема радикального салафизма, их терактов, их запугивания мусульман и их пропагандистских сетей – это реальная проблема», – добавил он.