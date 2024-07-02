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Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии

Эрдоган: Победа Азербайджана стерла с Турции пятно Боралтанской трагедии

Сильная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану в период 44-дневной Отечественной войны, позволила не только освободить от армянской оккупации исторические земли Азербайджана, но и стерла с совести нашей страны постыдное пятно Боралтанской трагедии 1944 года, когда Анкара передала советским властям группу братьев-азербайджанцев, которых сразу же расстреляли.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства во вторник в Анкаре.

Глава турецкого государства назвал расстрел 176 азербайджанцев трагедией, в которой были повинна находившаяся в тот период у власти Республиканская народная партия Турции.

«Наш народ в течение 76 лет нес в сердце горечь Боралтанской трагедии. Благодаря поддержке Азербайджана был положен конец 30-летней армянской оккупации Карабаха, а турецкий народ освободился от пятна Боралтанской трагедии. Мы не можем позволить себе повторения подобных событий», – приводит «Азертадж» слова политика.

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