СМИ: Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток

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Участник предвыборной гонки на пост президента США и бывший американский лидер Дональд Трамп при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток в рамках сделки с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники в штабе политика сообщает газета Politico.

«Трамп рассматривает возможность заключить сделку, согласно которой НАТО обязуется больше не расширяться на восток.. а также провести переговоры с президентом России [Владимиром Путиным] касательно украинской территории, которые Москва сможет сохранить за собой», — отмечается в публикации.