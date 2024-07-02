Эйвазов: Для реализации «Большого возвращения» обеспечиваются порядок и безопасность (фото)

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С участием министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова состоялась торжественная церемония, посвященная Дню полиции и выпуску 2023-2024 учебного года.

Согласно информации Министерства внутренних дел, по случаю 106-й годовщины образования азербайджанской полиции министр Вилаят Эйвазов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем состоялось посещение Аллеи шехидов, где была почтена память отважных сыновей Отчизны, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.

На церемонии, состоявшейся в Полицейской академии МВД, сначала была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также ставших шехидами в боях за территориальную целостность республики и погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции.

Затем, передав личному составу поздравления и наилучшие пожелания президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю профессионального праздника, генерал-полковник Вилаят Эйвазов рассказал о славном служебном пути, пройденном азербайджанской полицией за прошедший период, об организации деятельности органов внутренних дел в республике в период руководства страной общенациональным лидером, о важной работе, проделанной в сфере подготовки кадров.

Было отмечено, что проводится непрерывная работа по предотвращению, раскрытию, расследованию преступлений, защите законных интересов граждан, за 2003-2023 годы было обезврежено около 25 тысяч преступных группировок и банд, собрано более 35 тысяч единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия. В среднем было обеспечено раскрытие 87 процентов преступлений, задержано более 77 тысяч разыскиваемых обвиняемых, изъято из незаконного оборота около 25 тонн наркотических средств.

Отметив, что после 44-дневной Отечественной войны в регионе возникли новые реалии, В.Эйвазов сказал, что для реализации «Большого возвращения» на освобожденных от оккупации территориях надежно обеспечиваются порядок и безопасность.