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Боец ММА Джавид Рзаев обозвал Артура Кулинского «русской свиньёй» (обновлено)

Боец ММА Джавид Рзаев обозвал Артура Кулинского "русской свиньёй" (обновлено)

20:18 Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Джавид Рзаев может получить административное наказание после оскорбления россиянина Артура Кулинского.

«В отношении Рзаева может быть составлен административный протокол», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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19:42 Азербайджанский боец ММА Джавид Рзаев может быть арестован за оскорбление россиянина Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore.

На прошедшем турнире Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого в октагоне он вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньёй». Ведущий заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию. Позже Рзаев извинился перед россиянином.

Однако, болельщики призывают пожизненно дисквалифицировать бойца и требуют арестовать его за оскорбления.

На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы при шести поражениях.

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