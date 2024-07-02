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Инициатива Орбана о прекращении огня не устроила Киев

Инициатива Орбана о прекращении огня не устроила Киев

Киев выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Он [Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная. <…> дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», – сказал он в эфире украинского телемарафона.

Жовква добавил, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии инициированных Киевом саммитов мира.

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