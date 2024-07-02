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В Литве готовятся к эвакуации Вильнюса

В Литве готовятся к эвакуации Вильнюса

Власти Литвы разработали план обороны столицы страны, в числе предложенных мер — эвакуация Вильнюса, а также установка противотанковых ежей и «зубов дракона». Об этом рассказал градоначальник Валдас Бенкунскас, передает Delfi.

«Вильнюс — столица, поэтому он мишень и цель номер один. И, вне всякого сомнения, — мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса есть Островецкая АЭС, которая является угрозой», — сказал Бенкунскас.

По его словам, эвакуация города в случае необходимости будет осуществляться в шести направлениях по дорогам, ведущим на запад и на юг. Точные маршруты зависят от разных условий, например, от того, останутся ли в городе мосты.

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